Stichting Joy belegt maandelijkse themadiensten in Elspeet

In Elspeet heeft zondag (16.30 uur) de tweede „themadienst” plaats van de stichting Joy. De stichting, die niet aan een kerk verbonden is, werd in december opgericht door „een groep enthousiaste mensen uit Elspeet”, meldt zij op haar Facebookpagina. „Tijdens deze bijeenkomsten zoeken we verbinding met God en elkaar.”

Voor dit jaar zijn tien maandelijkse bijeenkomsten met een bekende spreker gepland, liet ”Organisatie Joy” woensdag desgevraagd weten. De eerste themadienst werd gehouden op zondag 13 januari, met spreker Wim Hoddenbagh. Zondag spreekt Joshi van Veen, assistent-voorganger van de evangelische gemeente Rafaël Goes, over ”Bouw je huis op de Rots!” „Na dit jaar gaan we evalueren wat de bijeenkomsten hebben opgeleverd en hoe we verder gaan.”

Locatie van de themadiensten is vooralsnog de Grote Zaal van hotel & congrescentrum Mennorode. De eerste bijeenkomst trok echter veel meer bezoekers dan verwacht, aldus de stichting. „Inmiddels wordt ook door de gemeente Nunspeet meegedacht over wat een mogelijke oplossing hiervoor zou kunnen zijn.” Als alternatief wordt gedacht aan het Kulturhus. De plaatselijke ChristenUniefractie heeft het Nunspeetse college deze week gevraagd hierbij te bemiddelen.