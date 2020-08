Stichting Ismaël start hulp via kerken in Beiroet

Stichting Ismaël is een actie begonnen om de slachtoffers van de explosie in Beiroet materiële en „vooral geestelijke” hulp te bieden. Dat maakte de stichting maandag bekend.

Bij een explosie in de Libanese hoofdstad kwamen vorige week zeker 150 mensen om het leven. Duizenden anderen raakten gewond. Ook zijn veel huizen, kerken en scholen in de stad zwaar beschadigd.

Stichting Ismaël heeft contact met leiders van diverse kerkelijke denominaties in Libanon. „Onze christelijke contacten in Beiroet hebben de eerste projectmogelijkheden al aangereikt, waarbij Woord en daad elkaar kunnen versterken.”

De stichting vraagt kerken, organisaties en particulieren in Nederland om deze vorm van hulpverlening te steunen.

Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft de kerken in Nederland maandag opgeroepen om aanstaande zondag gezamenlijk aandacht te schenken aan de slachtoffers in Beiroet.