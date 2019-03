Stichting GlobalRize: Internet geschenk om Evangelie te delen

„Het doel van GlobalRize is om mensen van achter het scherm naar de kerk te krijgen”, aldus dr. Marten Visser zaterdag in Oldebroek tijdens de jubileumdag van de stichting. „Mensen die achter hun smartphone of laptop zitten, willen we koppelen aan een plaatselijke gemeente.”

GlobalRize vierde haar vijfjarig bestaan met zo’n honderd bezoekers. De stichting begon met evangelisatiewerk omdat ze mogelijkheden zag om via internet het Evangelie te verspreiden. „We hadden zo veel bereik via Facebook, dat we besloten om dat verder uit te bouwen.”

Door GlobalRize hoorden miljoenen mensen over Jezus, aldus dr. Visser, missionair directeur van de stichting. „Tienduizenden zijn begonnen het Woord te bestuderen en wij zijn met hen daarover in gesprek gegaan.”

GlobalRize gaat uit van verschillende stappen, zo geeft dr. Visser aan. „Via sociale media kun je heel veel bereik hebben, de volgende stap is om mensen uit te nodigen om wat meer te lezen. Dat kan via een Bijbelcursus of via de chat.”

Bereik

Dat het concept van GlobalRize zo aanslaat, ziet dr. Visser als een teken van Gods genade. „Toen ik met het werk begon, heb ik webpagina’s gezien die eigenlijk veel beter waren dan die van ons, maar die toch klein zijn gebleven. De Heere God heeft ons iets meegegeven.”

Een ander aspect is dat GlobalRize sterk gericht is op het aantal mensen dat bereikt wordt. „Als we iets doen, kijken we naar hoe veel mensen daarmee bereikt worden.”

Marco Vermin, voorzitter van het bestuur van GlobalRize, meldde dat de stichting 27 miljoen Facebookbezoekers heeft. Momenteel zoeken 800 mensen per dag contact met GlobalRize. In 2018 is er aan 19.000 mensen een mentor toegewezen voor een Bijbelcursus. Er zijn op dit moment 250 medewerkers.

Vermin gebruikte aan de hand van Jeremia 17:5-7 het beeld van een struik en een boom. „Een struik heeft geen wortels, dat zijn mensen die hun vertrouwen op mensen stellen. Als je je vertrouwen op God stelt, ben je een boom. Een boom is het grootste levende organisme ter wereld. Aan een boom zie je een stam, takken en bladeren. Maar het belangrijke is de onzichtbare kant. Dat zijn de wortels. Naarmate een boom ouder wordt, wordt die stam dikker, rijper en sterker.”

Pensioenleeftijd

In het Koninkrijk van God bestaat er geen pensioenleeftijd, zo stelde Vermin. „Jullie zijn daarvan het bewijs. Jullie zijn de bomen die hun wortels uitgestrekt hebben naar het levende water, jullie dragen vrucht. Of je nu oud, gepensioneerd of gehandicapt bent, in het Koninkrijk van God houdt niets op.”