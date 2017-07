Stichting Evangelisatie Bootvluchtelingen Italië opgericht

Evangelist C. A. van den Boogaart uit Bunde heeft de ”Stichting Evangelisatie Bootvluchtelingen Italië” (SEB Italië) opgericht, zo deelde de stichting maandag mee. Sinds 2015 pionierde de hij in Zuid-Italië met evangelisatiewerk onder bootvluchtelingen, waarvan er honderdduizenden in illegale getto’s en ruïnes verblijven.

De doelstelling van SEB Italië (bootvluchtelingenitalie.nl) is het brengen van het Evangelie, door middel van Bijbel- en lectuurverspreiding. Ook wordt vluchtelingen door middel van flyers met QR-codes naar Bijbelapp’s en YouTube-kanalen verwezen.

Met regelmaat vertrekken evangelisatieteams vanuit Nederland naar Zuid-Italië. Naast dit alles bouwt SEB Italië met lokale christelijke gemeenten contacten op voor de nazorg.

Intussen is een viertalig bestuur voor SEB Italië gevormd samen met een voorlopige comité van aanbeveling. In het bestuur zitten naast Van de Boogaart als voorzitter, J. M. Blonk (secretaris) en C. A. Kooijman (penningmeester) en C. J. Stouten.

Van den Boogaart was eerder verbonden aan de Stichting Evangelisatie Bunde en Omstreken.