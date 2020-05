Stichting bouwt website met Jiddisch Nieuwe Testament

Stichting Israël en de Bijbel lanceert op Hemelvaartsdag een nieuw project voor Bijbelverspreiding onder ultraorthodoxe Joden.

In Israël is het gebruik van internet onder deze groep sinds het begin van de coronacrisis met 40 procent toegenomen, signaleert de stichting. Voor ultraorthodoxe Joden die op zoek zijn naar de Jiddische tekst van het Nieuwe Testament is volgens haar echter geen goed werkende website te vinden. De stichting werkt nu aan een site waarop een update van deze Jiddische tekst „goed te lezen en gebruiken zal zijn.”

De jaarlijkse Ontmoetingsdag van Israël en de Bijbel is donderdag vanaf 10 uur online te volgen.