Stichting 3xM zet in op nazorg

Stichting 3xM, die televisieprogramma’s maakt in voor het Evangelie gesloten landen, verandert van koers. Zij wil niet alleen zaaien, maar kijkers ook verder helpen.

Omdat 3xM in gesloten gebieden werkt, liep zij ertegenaan dat er geen kerken zijn op de plaatsen waar zij uitzendt en er daarom vaak geen goede nazorg mogelijk is. De organisatie investeert nu in nazorg en discipelschap door het geven van trainingen aan lokale partners, zo laat zij weten. Daarnaast wil 3xM meer gaan toerusten via internet en social media.