Steunfonds Israël helpt Messiaanse school in Jeruzalem

Steunfonds Israël gaat een school voor Messiasbelijdende Joden in Israël steunen. De Makor HaTikva School in Jeruzalem werd vorig jaar erkend door de overheid, maar krijgt geen subsidie.

Ds. K. Hoefnagel, voorzitter van het steunfonds, heeft dit meegedeeld. De organisatie, die twintig jaar bestaat, heette tot voor kort Isaac da Costafonds. Die naam is veranderd om duidelijk te maken dat het gaat om een fonds dat steun biedt aan Israël.

Het steunfonds wordt ingezet voor verschillende projecten in Israël. De ondersteuning van de Makor HaTikva School (”Bron van Hoop”) in Jeruzalem is nieuw. Deze enige school voor Messiasbelijdende Joden in Israël kreeg in september vorig jaar, na negen jaar lobbyen en het voeren van rechtszaken, erkenning van de Israëlische overheid. Dit betekent dat de school geen risico meer loopt op sluiting en dat de diploma’s officieel geldig zijn, waardoor studenten een betere toegang hebben tot een vervolgopleiding.

De school is in 1992 opgericht door Messiasbelijdende Joden die hun kinderen niet langer naar een seculiere Israëlische school wilden sturen. Het schoolgebouw in hartje Jeruzalem wordt bezocht door ongeveer honderd leerlingen, in de leeftijd van vijf tot vijftien jaar. De school staat open voor de diversiteit binnen de stroming van Messiasbelijdende Joden. Een van de toelatingscriteria is de erkenning van Jezus als een Persoon in de Drie-eenheid. Collegegeld en steun van sympathisanten vormen de bronnen van inkomsten.

Jongeren

Het steunfonds Israël helpt ook met het werk van drukkerij HaGefen. Het wil deze graag omvormen tot een zogeheten Knowledge Base and Learning Centre. Veel jonge gelovigen maken (nog) geen deel uit van de lokale Messiasbelijdende gemeenten. Vooral voor hen is gebrek aan onderwijs een reëel gevaar. Als de uitgeverij kan worden omgevormd tot een Knowledge Base and Learning Centre, is er een platform dat via internet mogelijkheden biedt om kennis van Gods Woord te delen en trainingen te ontvangen. Het uiteindelijke doel is dat jongeren zich aansluiten bij een gemeente.

Per 1 januari treedt C. Proos als officemanager in dienst van het interkerkelijke steunfonds, laat ds. Hoefnagel weten.

De stichting bestaat dit jaar twintig jaar en houdt op 16 november vanaf 19.00 uur een jubileumbijeenkomst in de Grote of Sint Maartenskerk in Zaltbommel. Tijdens deze avond zal ds. Hoefnagel een interview houden met directeur Yoel Russu van de Makor HaTikva School.