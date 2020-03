Steeds meer vragen voor kerk in coronatijd

Nu het coronavirus oprukt, klinkt de oproep om met zo min mogelijk mensen in de kerk te zitten, steeds luider. In Oud-Beijerland gaan de diensten van de gereformeerde gemeente niet door.

Ja, het mag volgens de huidige richtlijnen nog steeds: met maximaal honderd mensen samenkomen in een kerkgebouw. Onder de voorwaarde dat alle aanwezigen op 1,5 meter afstand van elkaar blijven, weliswaar. Maar steeds vaker wordt de vraag gesteld of het nog wel verstandig is om zondag als gemeente samen te komen.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) berichtte het woensdag al en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) kwam donderdag met soortgelijke richtlijnen: kerkdiensten met maximaal honderd aanwezigen kunnen doorgang vinden, maar daarbij is het wel belangrijk dat mensen uit risicogroepen en mensen die (lichte) verkoudheidsklachten hebben, thuisblijven. De bediening van de sacramenten kan het beste worden uitgesteld. Verspreid over verschillende zalen samenkomen, wordt met klem afgeraden.

Dichtbij

In de gereformeerde gemeente (gg) te Oud-Beijerland kwam het coronavirus deze week dichtbij. Een groot deel van de kerkenraadsleden heeft griepverschijnselen, vertelde diaken A. Romijn vrijdagmorgen. Bij twee ambtsdragers is het coronavirus vastgesteld. Zij liggen in het ziekenhuis. Voor zover bekend zijn daarnaast vier gemeenteleden opgenomen. „Veel anderen voelen zich, in meerdere of mindere mate, ziek.”

Er deden via onder meer sociale media berichten over de situatie in de gemeente de ronde. Dat zorgt ervoor dat er bij de kerkenraad veel vragen binnenkomen, zegt Romijn. „Zelfs uit de VS.”

Gemeenteleden worden vanaf nu twee keer per week via een bericht door de kerkenraad op de hoogte gehouden. De meesten ontvangen dat per mail, enkelen per post. Romijn zou andere kerkenraden willen adviseren om frequent met hun gemeenteleden te communiceren. „Communicatie is in deze tijd heel belangrijk.”

De diaken zelf heeft, evenmin als de predikant en een aantal andere ambtsdragers, momenteel geen gezondheidsklachten. De kerkenraad heeft besloten dat het beter is om zondag niet samen te komen. „Wel zenden we een preek uit van ds. Van Rijswijk.”

Romijn: „Als kerkenraad hebben we tegen elkaar gezegd dat zichtbaar wordt: „Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze.” Dat we nu maar op de knieën mogen gaan en God mogen vragen, ondanks dat we dat niet hebben verdiend: „Wees ons nog genadig.””