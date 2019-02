Steeds meer kerken in EKD buiten gebruik

Gemeenten binnen de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), de grote protestantse volkskerk, moeten in toenemende mate kerkgebouwen sluiten.

Dat bericht de Evangelische Pressedienst (EPD). De nieuwsdienst van de Evangelische Kirche in Deutschland deed onderzoek onder de twintig bij de EKD aangesloten landskerken.

Vooral in het Rijnland en het Ruhrgebied is de kaalslag groot: tussen 2008 en 2018 werden zo’n 150 kerken buiten gebruik gesteld. De Evangelisch-lutherse Landskerk van Hannover –die van de landskerken de meeste leden telt– heeft sinds 2002 19 kerkgebouwen moeten verkopen, verhuren of laten afbreken.

In oostelijk Duitsland worden vooral de Evangelische Kerk in Midden-Duitsland en die van Berlijn-Brandenburg getroffen. In deze kerkregio’s raakten in de afgelopen 25 jaar bijna tachtig kerken buiten gebruik. Zuid-Duitsland lijkt er nog redelijk vanaf te komen: volgens de EPD worden daar zelden kerken ontwijd.

Overigens zijn er ook voorbeelden van voormalige kerken die weer iets van hun oorspronkelijke functie terugkrijgen. De nieuwsdienst Idea meldde maandag dat een groep protestanten begin dit jaar in Hann. Münden in een middeleeuwse kerk een „cafédrale” heeft geopend. Het bedehuis –dat tot de landskerk van Hannover behoorde– werd in 2006 onttrokken aan de eredienst. De initiatiefnemers van de cafédrale willen aanknopen bij „twee tradities van de locatie: gebedshuis en gasthuis.”