Steeds meer Bijbels in vreemde taal aangevraagd

Bijna tweederde van de Bijbels die in Nederland worden besteld, zijn in een ander taal dan het Nederlands.

Dat meldde de Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) vrijdag. De organisatie verspreidt jaarlijks meer dan 100.000 Bijbels in Nederland.

Hoewel het kerkbezoek in Nederland afneemt, is er een toenemende vraag naar Bijbels in veel verschillende talen, aldus bureaumanager Jaap van Middendorp. In het verleden waren dat vooral Bijbels in het Arabisch, Farsi, Dari en Tigrinya; nu is er een lichte verschuiving naar het Pools, Russisch en Roemeens.

De vraag uit gevangenissen en ziekenhuizen neemt toe. Regelmatig worden kinderbijbels besteld voor verpleegafdelingen.