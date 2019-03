Steeds meer aanvallen op christenen in India

Het geweld tegen christenen in India neemt nog altijd toe. De Evangelical Fellowship of India (EFI) telde in januari en februari 77 incidenten. Dat is een toename van 57 procent ten opzichte van de eerste twee maanden van 2018, zo meldde de krant Morning Star News deze week.

De toenemende druk op christenen verschilt per deelstaat in India. Sommige christenen kregen de afgelopen maanden te maken met sociale uitsluiting. „Ze moesten hun dorpen verlaten”, zegt ds. Vijayesh Lal, secretaris-generaal van de EFI. „In enkele gevallen moesten ze vluchten om hun levens te redden.”

Vorige maand werden twee christenen vermoord. Ze hadden zich bekeerd van het hindoeïsme tot het christendom.

De komende maanden vinden er in India verkiezingen plaats voor een nieuwe landelijke regering. Veel christenen zijn bang dat ze het in deze periode zwaarder zullen krijgen, omdat politici zich dan vaak kritisch uitlaten over minderheden om stemmen te winnen. De meeste inwoners van India zijn hindoe.