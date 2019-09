„Start Kerkbalans 2020 met maaltijd”

Laat Actie Kerkbalans volgend jaar in lokale kerken van start gaan met diners en koffietafels. Dat voorstel doet het landelijk campagneteam van Kerkbalans.

Het idee is om in het startweekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 januari 2020 met zo veel mogelijk kerken een startmaaltijd te houden. „Deelnemende kerken organiseren hun eigen Grote Startmaaltijd”, aldus woordvoerder Anna Kruse. „Dit kan een diner, ontbijt, lunch of borrel zijn. De invulling staat een kerk geheel vrij, wat ruimte biedt om groots uit te pakken met bijvoorbeeld een maaltijd voor alle kerkleden, of het kleiner te houden met een gezellige koffietafel voor de vrijwilligers en hun partners.”

Met De Grote Startmaaltijd moet het ”samen kerk zijn” zichtbaar worden. Omzien naar elkaar is voor veel kerkleden een belangrijke meerwaarde van hun kerk. Dat kan onder meer door samen te eten. Een maaltijd biedt bovendien de gelegenheid om trouwe Kerkbalansvrijwilligers in het zonnetje te zetten en het belang van de komende actie te onderstrepen, aldus de organisatie.

Aan Actie Kerkbalans nemen vijf kerkgenootschappen deel.