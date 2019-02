„Stappen gezet op conferentie misbruik RKK”

Er zijn „stappen gezet” op de kerktop over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Maar op korte termijn moeten die wel concreet worden. Dat zei mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, na afloop van de conferentie in Rome. Hij was daar bij als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

De paus heeft concrete plannen voor de aanpak van het probleem aangekondigd, aldus Van den Hende. Zo komt er een vademecum (handboek) voor religieuze oversten en bisschoppen, zodat direct gehandeld kan worden en is nieuwe wetgeving in de maak voor het Vaticaan en de curie (het bestuursorgaan) over hoe gehandeld moet worden in geval van misbruik. „Ook gaat een taskforce, met daarin mensen met ervaring met dit onderwerp, helpen in werelddelen waar men niet gelijk een aanpak voorhanden heeft. Op plekken waar tempo gemaakt moet worden”, aldus Van den Hende.

Paus Franciscus zei in de slotverklaring dat kindermisbruik onder geestelijken niet meer mag voorkomen en dat er geen gevallen meer verhuld mogen worden. De paus vergeleek het misbruik met het offeren van kinderen en noemde pedofilie duivels en wreed.

Slachtoffers vinden het niet ver genoeg gaan; zij reageerden al teleurgesteld. Van den Hende kan daar begrip voor opbrengen. „Ik begrijp dat mensen die met dit leed te maken hebben een extra drive hebben, en terecht. Ik begrijp dat ze erkenning willen en genoegdoening.”

Volgens Van den Hende is het echter wel degelijk een grote stap „dat de paus het onderwerp met alle werelddelen heeft willen bespreken.” Volgens Van den Hende was de boodschap helder: De cultuur onderling in de verschillende werelddelen mag dan verschillen, het beoordelen en veroordelen van misbruik en de zorg voor slachtoffers moeten overal hetzelfde zijn. Hij denkt dat het handboek in veel werelddelen kan helpen om te komen met een aanpak die een stroomversnelling kan veroorzaken. „Juist ten aanzien van slachtoffers en hun verlangen naar een adequate aanpak.”

Op de top in Italië waren ruim 190 bisschoppen, kardinalen en religieuzen uit de Rooms-Katholieke Kerk bijeen.