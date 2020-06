Stam nieuwe directeur Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Machteld Stam is benoemd tot nieuwe directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Per 1 oktober volgt zij Henk Stenvers op, die met pensioen gaat. Stam studeerde theologie in Utrecht, waarna zij onder meer als predikant en gemeenteadviseur actief was voor de Protestantse Kerk in Nederland.

In 2007 kwam zij in dienst van de ADS als consulent gemeenteopbouw. Het bestuur van de ADS kijkt met vertrouwen uit naar de verdere samenwerking met Stam, aldus voorzitter Miekje Hoffscholte-Spoelder.