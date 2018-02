Stadsklooster van start in Leeuwarden

Na andere steden krijgt ook Leeuwarden binnenkort een stadsklooster. Jeannet en Lieuwe Bijleveld namen het initiatief voor dit „huis van de stad”, dat de naam Jabixhûs heeft gekregen. Aan de Vijverstraat verbouwt het echtpaar de benedenverdieping van de voormalige Karel Doormanschool.

In het gebouw is een gebedsruimte ingericht. Er is een keuken en er komt een eenvoudig gastenverblijf waar „pelgrims” terechtkunnen. Een van de lokalen wordt ingericht voor groeps- en muziekactiviteiten. Het echtpaar krijgt een eigen woongedeelte. De oprichting van het Jabixhûs is onderdeel van een trend die de laatste jaren zichtbaar wordt. Zowel in de stad als op het platteland ontwikkelen zich allerlei vormen van christelijk samenleven. Er zijn momenteel stadskloosters in onder meer Den Haag, Utrecht, Groningen, Middelburg, Rotterdam en Amsterdam. Het Jabixhûs wordt een huis dat „verbinding en gemeenschap” wil faciliteren. Hoe het stadsklooster zich ontwikkelt, is afhankelijk van de behoeften van mensen en vragen die komen, zegt Jeannet Bijleveld. „Als mensen uit de buurt een straatmaaltijd willen houden, moet dat hier kunnen.” Het Jabixhûs is het tweede klooster nieuwe stijl in Friesland.