Stéphanos lanceert nieuwe website

Stichting Stéphanos heeft zaterdag een nieuwe website gelanceerd.

Het is dertig jaar geleden dat Stéphanos werd opgericht. „Als groeiende organisatie is het erg belangrijk om toekomstbestendig te zijn”, aldus directeur J. van der Ham. Eén van de doelen van de nieuwe website is om mensen op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier kennis te laten maken met het werk dat stichting Stéphanos in Malawi en Zambia doet.

Stéphanos is een reformatorische stichting en geeft hulp aan (wees)kinderen en hun families. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk „met de Bijbel in de hand.” In Zambia zijn de werkzaamheden gericht op evangelisatie.