Het bestuur van de reformatorische hulporganisatie Stéphanos heeft J. van der Ham (49) uit Krimpen aan den IJssel benoemd tot interimdirecteur.

Dat is donderdag bekendgemaakt. De benoeming geldt voor een jaar. Van der Ham heeft bestuurlijke ervaring in en met organisaties in zorg- en hulpverlening. Bestuursvoorzitter ds. R. P. van Rooijen moet vanwege drukke werkzaamheden zijn functie neerleggen. Hij is benoemd tot erevoorzitter. Zijn vervanger is bestuurslid J. G. Roodborst.