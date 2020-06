Stichting Stéphanos heeft ds. J. J. Matandika tot geestelijk verzorger in Malawi benoemd.

Ds. Matandika (30) is predikant in de Reformed Presbyterian Church of Malawi. Hij gaat binnen Stéphanos zorg dragen „voor het geestelijk leven van de kinderen, werknemers en de gemeenschappen in de buurt”, aldus de reformatorische stichting woensdag. Ds. Matandika is de opvolger van Allan Chakholoma.