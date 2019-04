Sportcentrum in Groningse Opstandingskerk

De voormalige Opstandingskerk in Groningen krijgt per 1 juli een nieuwe bestemming, aldus het Dagblad van het Noorden. Er komt een sport- en lifestylecentrum in. Het is de bedoeling dat er ook evenementen, seminars en workshops worden georganiseerd.

In de kerkzaal wordt de vloer gelijkgetrokken met houten planken. De meeste kerkbanken worden weggehaald. Een paar banken blijven staan: mensen kunnen erop uitrusten na een zware training. In de zalen komt ook een gedeelte met kunstgras en rubber voor de verschillende trainingen en apparaten.

De nieuwe eigenaar, Stefan Alfons, wil de ruimtes op de bovenverdieping gaan verhuren als vergaderruimte. Hij is in gesprek met een bierbrouwer om een bestaande bar een nieuwe kans te geven.

De Opstandingskerk in Groningen-Helpman dateert uit 1967. De gereformeerde kerk die van het gebouw gebruikmaakte, ging in 1993 samen met de Immanuelkerk. In 1994 ging het kerkgebouw over naar een gereformeerde kerk vrijgemaakt te Groningen. Deze gemeente fuseerde in 2016 met de vrijgemaakte gemeente van de Refahjakerk. Eind 2016 vond de laatste dienst in deze kerk plaats. In 2017 werd de Opstandingskerk verkocht aan een projectontwikkelaar.