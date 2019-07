Spelonk van Adullam in IJsselmuiden

„Dit is een wonderlijke gemeente”, zei wijlen ds. W. Verhoeks eens van de gereformeerde gemeente in Nederland te IJsselmuiden. „De Heere komt hier onder de golfplaten over.” De gemeente bestaat op 19 juli veertig jaar.

Van Biddinghuizen in de Flevopolder tot Staphorst en Genemuiden in Overijssel, de leden van de gemeente komen overal vandaan. „Het is een echte streekgemeente”, zegt ouderling B. Droog. Ook de kerkelijke afkomst van de kerkgangers is heel divers. „Het is een jonge gemeente die van binnenuit groeit. Maar ook wel omdat er mensen om verschillende redenen overkomen uit gemeentes uit de omtrek. Vandaar dat ik het hier weleens een spelonk van Adullam noem.”

Op 19 juli houdt consulent ds. J. Roos uit Barneveld een herdenkingsdienst. Precies veertig jaar daarvoor institueerde ds. J. de Groot uit Rijssen de gemeente.

Toch zijn de papieren veel ouder. Op 1 november 1931 institueerde ds. J. Keller een vrije hervormde gemeente in IJsselmuiden. Er werd een kerkje aan de Baan gebouwd. Na ds. Keller stonden er de predikanten ds. T. Wakker, ds. C. de Jonge jr. en ds. A. Kot.

Toen die laatste in 1979 vertrok, deed de kerkenraad voor de tweede keer een verzoek tot toelating bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Dat verzoek werd, samen met dat van Urk, ingewilligd. „Vanaf de jaren negentig hebben we veel met Urk opgetrokken. We hadden samen één kerkbode en ouderling De Vries uit Urk heeft hier veel gecatechiseerd”, vertelt ouderling H. van Asselt.

De band met ds. De Groot was sterk. Toen zich in 1980 een scheuring voltrok, wilde de kerkenraad eerst neutraal blijven. Twee jaar later kozen de drie kerkenraadsleden toch voor de buitenverbandgemeenten.

Een aantal gezinnen was het daar niet mee eens. De zondag erop kwamen zestien mensen bijeen, als afdeling van Vriezenveen in hervormd centrum De Zaaier. De groep kon een voormalige autoshowroom aan de Trekvaart kopen. „Heel primitief”, vertelt Van Asselt. „Er werd een preekstoel in gemetseld. Stoelen stonden op de gegoten vloer waar eerder occasions stonden.”

Toch kwamen de predikanten er graag. Droog: „Wijlen ds. F. Mallan heeft ons veel geholpen. Men heeft in de achterliggende veertig jaar weleens op het punt gestaan om de gemeente op te heffen, maar hij zei: Ik geloof dat er hier nog liggen onder het zegel der verkiezing. Zijn advies was: gewoon doorgaan.”

In 2010 werd de buitenverbandgemeente in IJsselmuiden opgeheven. Tien van de ongeveer 35 leden sloten zich weer aan bij de oorspronkelijke gemeente. Een jaar eerder besloten de manslidmaten unaniem tot de bouw van een nieuwe kerk op de plaats van de voormalige autoshowroom. Op 27 juni 2012 werd de nieuwe kerk geopend.

’s Zondags is er zo’n drie keer per jaar een predikant. In de andere maanden wordt er een doordeweekse dienst gehouden, dus zo’n acht à negen keer per jaar. De twee ouderlingen lezen ’s zondags preken van oudvaders, eigen predikanten en voorgangers van voor 1953. Droog: „De meer bestudeerde jeugd stelt het op prijs als er ook oudvaders worden gelezen zoals Beukelman, Detmar, Smijtegelt, Du Cloux en Philpot.”

De kerkenraad is er verwonderd over dat de gemeente nog mag bestaan en zelfs mag groeien. En dat er nog zegen op de prediking is. Droog: „Van onze kant is er geen goed te verwachten. De Heere houdt Zelf Zijn kerk in stand. Het is een onverdiende zegen als de Heere nog wil werken in de gemeente, zoals dat in Psalm 127 staat. De volksaard brengt met zich mee dat mensen heel voorzichtig zijn om iets over hun zielenleven te vertellen. Maar we hebben gemerkt dat er nog nachtdiscipelen zijn waar de Heere in werkt. Op een gegeven moment kunnen die ook niet meer zwijgen. Dat geeft nog moed om door te gaan.”