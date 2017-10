Speciale serie stoelen voor Grote Kerk Naarden

In de Grote Kerk van Naarden zijn recent 800 nieuwe stoelen geplaatst. Stichting Grote Kerk Naarden heeft jaren voor de investering gespaard.

De stoelen zijn van de Nederlandse producent Casala. Het Culemborgse bedrijf leverder eerder stoelen voor Westminster Abbey in de Engelse hoofdstad Londen. De stoelen in de kerk in Naarden komen uit dezelfde lijn. Casala heeft het model op maat gemaakt naar de esthetische, ergonomische, en praktische wensen van de stichting. De stoel heeft een houten rugleuning die aansluit bij de houten herenbanken in de kerk. En de antracietgrijze wollen zitting past bij de hardstenen vloer van de kerk. In de houten rugleuning heeft de fabrikant het logo van Naarden gefreesd. De stoelen zijn ook voorzien van een geavanceerd, digitaal nummeringssysteem.

Er wordt veel gevraagd van de stoelen, omdat het stoelenplan in de Naardense kerk soms diverse keren per week van vorm moet veranderen vanwege verschillende bijeenkomsten en concerten.

De oude stoelen zijn ingenomen door Casala en worden klaargemaakt voor een tweede leven elders.