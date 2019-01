Speciale Kits over kerkdienst

Bij familieblad Terdege is dinsdag een speciale uitgave van Kits verschenen. Het blad, gericht op kinderen, staat in het teken van de kerkdienst. Deze Kits is gemaakt in samenwerking met evangelisatie- en toerustingsorganisatie Evangeliestek en de Bond van Hervormde Zondagsscholen.

Voor deze gelegenheid zijn er 13.000 extra exemplaren gedrukt, die zullen worden verspreid op alle zondagsscholen die aangesloten zijn bij de Bond van Hervormde Zondagsscholen en bij het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, schreef als gastredacteur de intro van het magazine. Hij legt uit hoe bijzonder een kerkdienst is, hoewel het soms voor kinderen lastig is om zich te concentreren of om alles goed te begrijpen.