De Spaanse kerk ontving in 2018 ruim 267 miljoen euro aan inkomsten van belastingbetalers en de regering. Nooit eerder kreeg de Rooms-Katholieke Kerk in Spanje in een jaar tijd zoveel belastinggeld.

Dat meldde de website Spanje Vandaag eerder deze maand.

Spaanse belastingbetalers kunnen ervoor kiezen om 0,7 procent van de te betalen belasting te schenken aan de kerk. Zo’n 8,5 miljoen mensen maakten vorig jaar in totaal ruim 267 miljoen euro over. Dat was ruim 11,5 miljoen euro meer dan in 2017.