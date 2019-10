Soedanese kerkleiders strafrechtelijk vervolgd omdat ze weigerden kerken af te staan

Acht kerkleiders in Soedan worden strafrechtelijk vervolgd omdat ze kerkelijke eigendommen niet aan de overheid willen overdragen.

Voice of the Martyrs Canada in zijn nieuwsbrief.

De kwestie speelt als sinds augustus 2017. In Soedan is een wet van kracht die regelt dat alle kerkelijke eigendommen onder controle van de overheid worden geplaatst. Doel is de islamisering van het land. Acht leiders van de Soedanese Kerk van Christus (SCOC) werden gearresteerd omdat ze het eigendomsrecht van hun kerk weigerden over te dragen aan een door de regering aangewezen commissie. Ze werden beschuldigd van crimineel gedrag en illegaal bezit van eigendom. Als een overwegend Nubische denominatie heeft de SCOC in het verleden al vaak te maken gehad met religieuze en etnische discriminatie.

De aanklachten tegen SCOC werden in augustus 2018 aanvankelijk afgewezen. In zijn uitspraak zei de rechter dat deze kwestie een administratief geschil betrof en niet crimineel van aard was. Regeringsfunctionarissen gingen echter in beroep bij de Hoge Raad. Deze besliste onlangs dat er wél gronden waren voor een strafzaak en dat het proces zou doorgaan.

Deze uitspraak van het hof komt een maand na de benoeming van de overgangsregering van Soedan onder leiding van premier Abdalla Hamdok. Ministers van deze regering lijken meer geneigd om godsdienstvrijheid toe te staan.