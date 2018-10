Smeets opvolger mgr. Wiertz als bisschop Roermond

Deken Harrie Smeets uit Venray wordt de opvolger van mgr. Frans Wiertz als bisschop van Roermond.

Dat maakte het bisdom Roermond van de Rooms-Katholieke Kerk woensdag bekend.

De 57-jarige Smeets studeerde Nederlandse taal en letteren in Utrecht. Daarna volgde hij in Rolduc een priesteropleiding. In 1992 werd hij tot priester gewijd.

Smeets toonde zich in een toelichting woensdag hoopvol over de toekomst van de kerk. Hij wees onder meer naar mensen uit Polen, die aansluiting zoeken bij parochies. „En er is een biddende kern, die blijft”, aldus Smeets.

Wanneer Smeets tot bisschop wordt gewijd, is nog niet bekend. Zijn voorganger mgr. Wiertz nam in december 2017 afscheid.