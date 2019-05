Slotbijeenkomst ”Mediterend naar de zondag” in Damwoude

Het initiatief ”Mediterend naar de zondag” in Noordoost-Friesland blijkt zo veel belangstellenden te trekken dat er voor de laatste bijeenkomst, komende zaterdag, moet worden uitgeweken naar een groter kerkgebouw. Dat meldt ds. K. H. Bogerd uit Wouterswoude.

De eerste bijeenkomst van ”Mediterend naar de zondag” werd gehouden op zaterdag 2 februari, in de Sionskerk in Damwoude. De predikanten A. A. Egas, K. H. Bogerd, H. de Greef, G. J. Capellen en J. A. Mol zorgden ervoor dat het samenwerkingsverband tussen vijf kerkelijke gemeenten uit Damwoude, Wouterswoude en Driesum tot stand kwam.

Direct wisten mensen de loop naar de bezinningsavonden op de zaterdagavond te vinden. Op 2 maart, 30 maart en 27 april volgden weer samenkomsten in de serie. „Elke keer met honderden mensen. Ze komen uit heel Friesland hiernaartoe”, zegt ds. Bogerd. „In Driesum puilde de kerk uit met bezoekers.”

De laatste samenkomst, zaterdag, zou gehouden worden in het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde Andreasgemeente in Broeksterwoude, maar voor de zekerheid wordt nu gekozen voor de christelijke gereformeerde Sionskerk in Damwoude, waar meer plek is. Ds. Mol leidt het bezinningsuur, dat van 19.00 tot 20.00 uur duurt.

Behoefte

Volgens ds. Bogerd laat het initiatief zien dat mensen behoefte hebben aan dergelijke bijeenkomsten, waar het Woord klinkt, samen gezongen wordt en er ook nog in interkerkelijk verband de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.

Vanwege het enthousiasme voor de bezinningsavonden verwacht ds. Bogerd dat er een vervolg zal komen: „Mensen geven vasthoudend blijk van hun trouw aan het initiatief. Dat roept ons als kerkenraden en predikanten op om ook voor een volgend seizoen trouw te blijven aan ons initiatief.”

