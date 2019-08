Sloophamer dreigt voor massieve doopvont

Hoe plaats je eenvoudig een doopvont van 300 kilo in je hal? Nou gewoon, met een heftruck. Een koper moet zich door het gewicht echter niet laten afschrikken. „De doopvont is wel te tillen.”

Als een kasteel staat het royale landhuis in het Noord-Hollandse Berkhout, op minder dan een kilometer van het Markermeer. Het landhuis zelf is omgeven door polderwater en uitgestrekte weilanden. Een verzwaarde brug verbindt het eiland met de aanliggende weg.

Centraal in de ruime entree van de woning staat een massieve natuurstenen doopvont. De kelk is afgedekt met een glasplaat en een grote bos bloemen maakt het geheel nog imposanter. „Mijn vriendin is bloemist en zij heeft dat bloemstuk gemaakt”, aldus Youri Putman (38).

Sinds enkele weken heeft hij de doopvont te koop staan op Marktplaats. Het huis, dat Putman heeft laten bouwen –maar wordt bewoond door zijn ouders– is recent verkocht. De hal in het nieuwe huis biedt geen ruimte voor zo’n groot object.

Putman, zelf „niet gelovig”, denkt dat de doopvont afkomstig is uit Brabant. „We hebben de doopvont elf jaar geleden van een sloopbedrijf gekocht. Dat heeft in de regio Den Bosch een kerk gesloopt, dus ik neem aan dat de doopvont daar vandaan komt.”

beeld RD, Anton Dommerholt

Het gevaarte bestaat uit twee delen van elk 150 kilo natuursteen, is 90 centimeter hoog en de kelk is op z’n breedst ook 90 centimeter, aldus de eigenaar. „Tijdens de bouw van het huis hebben we de doopvont met een heftruck naar binnen gereden. Met een paar man hebben we de kelk erop getild. De doopvont is sindsdien nooit meer van z’n plek geweest.”

Volgens Putman moet er niet te veel gezocht worden achter de aankoop van het religieuze voorwerp. „We waren gewoon op zoek naar een object, want de hal is vrij groot. En het is toevallig dit geworden.”

De Noord-Hollander heeft naar eigen zeggen geen speciale binding met het massieve kerkmeubel. „Dat klinkt heel cru. We zijn nu echt op zoek naar een koper, want als we niemand kunnen vinden, dan is de kans groot dat de sloophamer erin gaat. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn.”

Tijdens het gesprek klinken er op de achtergrond allerlei klusgeluiden. „We hadden ook een zonnebank te koop staan en die wordt nu opgehaald”, licht hij toe. „We doen de zonnebank gratis weg, hij is voor een MS-stichting.”

Op koopjesjagers zit Putman niet te wachten. „Er zijn mensen die de doopvont voor 100 euro willen ophalen. Maar dan laat ik die nog liever in stukken slaan.”

Toch benadrukt Putman dat hij dat niet op zijn geweten wil hebben. „Ik heb het allerliefst dat de doopvont heel wordt weggehaald. Als het voor een kerk is, dan mag iemand ’m gratis ophalen. Zet dat er maar bij.”

beeld RD, Anton Dommerholt

De verkoop wil nog niet zo vlotten. Hij heeft een tiental reacties gehad, een persoon „ging over de prijs nadenken.” Zijn hoop is nu gevestigd op een artikel in de krant, want de doopvont moet voor september verkocht zijn.

Putman, die de doopvont kocht voor 2000 euro, verwacht niet meer dan 500 of 600 euro te vangen. „Ik hoef niet de hoofdprijs.”

Navraag bij het kenniscentrum Erfgoed ’s-Hertogenbosch levert nog achtergrondinformatie over de doopvont op. Het kerkmeubel is afkomstig uit de Sacramentskerk in Den Bosch en is in de jaren dertig ontworpen door architect Jan van der Valk. Het oorspronkelijk bijbehorende koperen deksel is niet aanwezig.

De koper wordt het zo makkelijk mogelijk gemaakt. Putman: „Ik heb twee broers, dus als iemand de doopvont komt ophalen, dan zetten we die op een pallet en zo een busje in.”

Wie, wat, waar

Verkoper: Youri Putman

Woonplaats: Berkhout

Voorwerp: Doopvont

Prijs: N.o.t.k.

Te koop sinds: 2 juli 2019

Religie op Marktplaats

In de zomerserie Religie op Marktplaats gaat de kerkredactie op zoek naar christelijke voorwerpen die te koop staan op Marktplaats.nl. Deel 1.