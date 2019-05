Sloop kerk Bellingwolde uitgesteld

De sloop van het voormalige gereformeerde kerkje Rehoboth aan de Hoofdweg in het Oost-Groningse Bellingwolde wordt in ieder geval uitgesteld.

Dat meldt de site gereformeerdekerken.info. De plannen lagen klaar: de kerk zou in de meivakantie gesloopt worden, zodat de nabijgelegen christelijke basisschool er geen last van zou hebben. De burgerlijke gemeente Westerwolde wil sloop (vooralsnog) echter niet toestaan en verstrekt ook geen omgevingsvergunning.

Zij meent dat Rehoboth als onderdeel van de Hoofdweg behoort tot een beschermd dorpsgezicht. Gezicht Bellingwolde is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht met een totale oppervlakte van ruim 88 hectare. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van het gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen. Panden die daarbinnen vallen, krijgen niet automatisch de status van beschermd monument.

De gemeente Westerwolde gaat, in samenwerking met het kerkbestuur, bekijken of het gebouw behouden kan worden en of het bijvoorbeeld een maatschappelijke functie kan krijgen. De kerkenraad van de protestantse gemeente heeft besloten dat er op 26 mei 2019 een afscheidsdienst wordt gehouden in Rehoboth.

Het gebouw wordt sinds 1996 niet meer gebruikt voor kerkdiensten. Het deed daarna dienst als vergaderruimte en als locatie voor de jaarlijkse boekenmarkt. Rehoboth dateert uit 1918 en is dus ruim honderd jaar oud.