Slechts kleine aanpassingen in plannen vernieuwing PKN

De classes hebben zich uitgesproken over de voorgestelde veranderingen in de structuur van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De plannen in het rapport Kerk 2025 zijn op enkele ondergeschikte onderdelen aangepast.

Dat blijkt uit de definitieve tekst van het eerste deel van de aangepaste kerkorde, waarover de generale synode op 22 september een besluit neemt.

Uit het rapport van het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) wordt duidelijk dat er bij de classes nogal wat vragen leven over de ingrijpende vernieuwingen. Soms is er sprake van verzet. Sommige classes zeggen zich „overvallen” te voelen door de veranderingen en vinden de tijdsdruk te groot.

In het voorliggende voorstel van het GCKO worden op verzoek van de classes enkele wijzigingen doorgevoerd.

Zo worden de classispredikanten niet de (technische) voorzitters van de nieuwe elf classes. Daarbij mogen de classispredikanten, die de rol krijgen van een soort regionale bisschoppen, alleen in noodsituaties ingrijpen in gemeenten en moet het breed moderamen van de classis zich zo snel mogelijk uitspreken over de beslissing van de classispredikant. Dit om te voorkomen dat deze persoon doorzettingsmacht krijgt buiten de classis om.

Over allerlei bepalingen rond huisgemeenten wil het GCKO nog nader overleg in de synode. In het voorstel staat nu dat er alleen een huisgemeente kan worden gevormd in een regio waar geen gemeente meer is die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort. Dat moet wildgroei voorkomen.