Slechts een derde van Amerikanen noemt zich nog protestant

In de Verenigde Staten is het aantal mensen dat zich protestant noemt de laatste vijftien jaar sterk gedaald.

Slechts 36 procent (ruim een derde) van de Amerikanen identificeert zich nog met het protestantisme, terwijl dat vijftien jaar geleden nog 50 procent was.

Dat meldt de Engelse christelijke nieuwsdienst Christian Today donderdag op basis van onderzoek van ABC News. In de cijfers is ook een daling van 8 procent van het aantal witte evangelicale protestanten meegenomen.

Het aandeel christenen in het algemeen in de Amerikaanse samenleving is de achterliggende periode als het gaat om volwassenen eveneens afgenomen: van 83 procent in 2003 naar 72 procent vorig jaar. Het aantal Amerikanen dat zegt geen religie te hebben is in dezelfde periode gegroeid tot 21 procent van de bevolking, aldus het onderzoek.

Het aantal mensen dat zich rooms-katholiek noemt is in de onderzochte periode gelijkgebleven op 22 procent. Het aantal mensen dat zich rekent tot andere christelijke groeperingen zoals de mormonen, de Jehova’s Getuigen en de Grieks- en Russisch-Orthoxe Kerk, groeide van 11 naar 14 procent.