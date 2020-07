Slechts 1000 moslims naar hadj in Mekka

De jaarlijkse moslimbedevaart in Mekka, de hadj, begint woensdag. Waar vorig jaar nog 2,5 miljoen islamitische bedevaartgangers naar Mekka afreisden, krijgt dit jaar slechts een duizendtal moslims toegang tot de stad.

Vanwege de beperkende maatregelen in verband met de coronacrisis mogen dit jaar slechts duizend islamitische bedevaartgangers in Mekka aanwezig zijn, uitsluitend inwoners van Saudi-Arabië die jonger zijn dan 65 jaar. Zij zullen een mondkapje moeten dragen en onderling minimaal 1,5 meter afstand houden. De regels gelden niet alleen tijdens de gebeden en andere rituelen, maar ook in restaurants en tenten.

Systeem

Van de bijna 2,5 miljoen deelnemers vorig jaar kwamen er 1,8 miljoen uit het buitenland. Saudi-Arabië hanteert normaal een systeem waarbij berekend wordt hoeveel moslims er per land van herkomst jaarlijks tot de hadj mogen worden toegelaten.