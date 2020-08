„Situatie christenen verslechtert wereldwijd”

Sinds het uitroepen van de VN-dag ter herdenking van slachtoffers van geweld vanwege geloofsovertuiging, zaterdag een jaar geleden, is de situatie voor christenen wereldwijd verslechterd.

Het geweld tegen christenen is alleen maar toegenomen, zegt de International Society for Human Rights (ISHR). „Aanvallen op gebedsplaatsen, ontvoering van gelovigen of gevangenisstraf wegens verandering van geloof zijn in sommige landen over de hele wereld de trieste normaliteit geworden”, aldus de mensenrechtenorganisatie donderdag.

In aanloop naar de internationale VN-dag ter herdenking van slachtoffers van geweld vanwege religie of geloofsovertuiging, zaterdag, riep de organisatie op om de vrijheid van religie in Europa op waarde te schatten. Voor veel mensen heeft het belijden van hun geloof grote gevolgen, zoals gevangenschap of achterstelling.

Volgens Kerk in Nood is de situatie sinds het uitroepen van de herdenkingsdag in 2019 „alleen maar verslechterd.” De rooms-katholieke hulporganisatie spreekt van groeiend islamitisch terrorisme, voornamelijk in Afrika. Ook „geweld en intimidatie op basis van religie in landen als Pakistan, Nigeria of India” blijft Kerk in Nood grote zorgen baren.

Het is volgens de organisatie goed om stil te staan bij hen die stierven vanwege hun geloof en bij hen die nog dagelijks lijden.

Open Doors signaleert dat het coronavirus grote gevolgen heeft voor christenen in kwetsbare landen. Vaak staan zij „achteraan in de rij” bij het verlenen van voedselhulp of worden ze overgeslagen omdat ze christen zijn.