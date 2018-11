De situatie van christenen in India is de afgelopen maanden verslechterd door voortdurende aanvallen van extremistische hindoes.

Dat berichtte Evangelical Fellowship India maandag.

Christenen in India, met name in de dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh, vrezen voortdurend nieuwe aanvallen. Zij hebben bij overheidsinstanties aangedrongen op voldoende beveiliging van hun kerkgebouwen. Zeker nu het kerstfeest dichterbij komt, zijn ze bang voor nieuwe onrust.