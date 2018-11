Sionskerk Krimpen a/d IJssel wordt verbouwd

De Sionskerk in Krimpen aan den IJssel wordt verbouwd en zal het eerste halfjaar van 2019 niet gebruikt worden voor kerkdiensten. De verbouwing is vooral bedoeld om het gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd, deelt Bert Boender, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Krimpen aan den IJssel, mee.

De kerkzaal wordt een meer flexibele ruimte. Er komen twee bijzalen in een deel van wat nu de kerkzaal is. De ruimte in de kerkzaal wordt gecompenseerd met een galerij, waardoor het totale aantal zitplaatsen gelijk blijft op 850. Verder wordt het plafond van de kerkzaal vervangen en het liturgisch centrum vergroot door het weghalen van de voorste banken. Hier komen stoelen, wat zorgt voor meer flexibiliteit tijdens bijzondere momenten. De hal wordt vergroot zodat zij meer de functie van ontmoetingsplek krijgt. Voor bijzondere diensten kunnen in de hal en in een van de nieuwe zalen stoelen geplaatst worden, zodat het kerkgebouw dan ongeveer duizend bezoekers kan bevatten.

De laatste dienst in het huidige gebouw staat gepland op 1 januari 2019. Daarna kunnen de kerkgangers terecht in de Rehobothkerk, het andere gebouw van de gemeente.