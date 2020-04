Sint-Martinuskerk Arnhem wordt gerenoveerd

De rooms-katholieke Sint-Martinuskerk in Arnhem wordt de komende jaren opgeknapt. Dat meldde recent dagblad De Gelderlander. De neogotische kerk aan de Steenstraat in het centrum van de stad, vlakbij het beeldbepalende concertgebouw Musis Sacrum, moet veranderen in een „open kerk”, waar mensen dagelijks terechtkunnen voor stilte, rust of bezinning, om een kaarsje aan te steken of om de kunstschatten in de kerk te kunnen bekijken.

In 2025 wordt herdacht dat de kerk 150 jaar geleden werd ingewijd. Dan moet de renovatie afgerond zijn.

De Martinuskerk is de enige rooms-katholieke kerk in Arnhem die nog in gebruik is. Sinds 2000 werden acht rooms-katholieke kerken in de stad door het bisdom van de hand gedaan. Aan de zuidkant van de Rijn, in het dorp Elden, staat ook nog de rooms-katholieke Lucaskerk.

De driebeukige Martinuskerk is genoemd naar Martinus, de bisschop van Tours, en is een rijksmonument. De kerk dateert uit 1876 en is een ontwerp van architect Alfred Tepe. Ze heeft een toren van zeventig meter hoog en bezit een tweeklaviers orgel van de firma Gradussen. Tijdens de Slag om Arnhem in 1944, waarbij de strijd rondom de nabijgelegen Rijnbrug hevig was, liep de kerk weinig schade op.