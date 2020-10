Sint-Martinikerk Bremen opnieuw beklad

De Sint-Martinikerk in Bremen, het gebouw waarin de gemeente van ds. Olaf Latzel samenkomt, is opnieuw beklad.

Dat meldde de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea vrijdag.

Onbekenden hebben op een muur van de kerk in het Engels de leus ”Bestrijd homofobie” geschreven, in combinatie met een symbool dat wordt gebruikt door anarchisten en een marxistische afbeelding van een hamer en een sikkel.

De kerk is in de afgelopen maanden al vaker doelwit geworden van vandalisme. Zo werd de auto van ds. Latzel bekrast en is begin dit jaar een kerkdienst verstoord.

Ds. Latzel, predikant van de Martinigemeente is door het openbaar ministerie van Bremen aangeklaagd wegens „volksopruiing.” Aanleiding vormen uitspraken waarin hij de homoactivisten die hem en zijn gemeente belagen „misdadigers” noemde. Ds. Latzel deed die uitspraken vorig jaar tijdens een huwelijksseminar in zijn gemeente.

De rechtszaak begint op 20 november. Ook is de Bremer Evangelische Kirche (BEK), het kerkverband waartoe ds. Latzel en de Martinigemeente behoren, een kerkelijke tuchtprocedure tegen de predikant begonnen.