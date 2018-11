Sint Jan kleurt rood voor godsdienstvrijheid

De Sint-Janskathedraal in Den Bosch kleurt woensdagavond rood. Dat gebeurt om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst en vervolging van christenen, aldus de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.

Vorige week publiceerde Kerk in Nood haar tweejaarlijkse rapport over godsdienstvrijheid. Het rapport laat zien dat in 38 van de 196 landen sprake is van „aanzienlijke schendingen van godsdienstvrijheid, van onderdrukking door een stijgend aantal dictatoriale overheden en van het fenomeen ultra-nationalisme”. Ook de dreiging van de fundamentalistische islam is toegenomen.

Kerk in Nood wil dat Nederlandse christenen zich beter bewust zijn van het leed dat „hun zusters en broeders” elders in de wereld treft. De actie #RedWednesday is een manier om solidariteit te tonen. „We willen hiermee oproepen tot respect voor gelovigen en tot respect tussen geloofsgroepen”, aldus Kerk in Nood.

Niet alleen in Den Bosch, maar in tal van andere steden zijn of worden bekende gebouwen rood aangelicht, zoals de Rialtobrug in Venetië, de Sacré Coeur in Parijs en de Sagrada Familia in Barcelona. De komende dagen zijn er soortgelijke acties in Londen, Sydney en Washington.