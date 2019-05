De restauratie van de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem is onderscheiden met de Europa Nostra Award.

Dat meldde de erfgoedorganisatie Europa Nostra dinsdag. De prijs is ingesteld door de Europese Unie tot behoud van cultureel erfgoed in Europa. De jury spreekt waardering uit voor de wijze waarop nieuwe kunst is toegevoegd aan de tussen 1895 en 1930 gebouwde rooms-katholieke kerk.