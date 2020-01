Sint Barbara terug in stadsbeeld Middelburg

In de christelijke gereformeerde Gasthuiskerk aan de Lange Delft in Middelburg heeft zaterdagmiddag om 15.45 uur de onthulling plaats van een zogenoemd Sint Barbarabeeld. Daaraan voorafgaand wordt stilgestaan bij de totstandkoming ervan.

In de middeleeuwen waren in de kerkgebouwen en op de hoeken van de straten in Middelburg overal heiligenbeelden te zien. Dat veranderde met de Reformatie.

Het is opvallend dat juist een protestantse kerk een heiligenbeeld neerzet. De Gasthuiskerk, die dateert uit de middeleeuwen, heeft al honderden jaren een origineel Mariabeeld. Het is te zien op de buitendeur.

Barbara leefde in de derde eeuw in Klein-Azië en stierf de marteldood. Ze wordt gewoonlijk voorgesteld als een jonge vrouw met kroon, Bijbel en toren. Het beeld, dat 1 meter hoog is, komt in een nis boven de voordeur, duidelijk zichtbaar voor voorbijgangers. Simon Jongepier, tot eind 2019 voorzitter van de commissie van beheer van de kerk: „Het is zeker dat in deze nis van de kerk ook in de middeleeuwen een beeld van Barbara stond, tot ver na de ingebruikname door de protestanten in 1590. De plaatsing heeft niets met heiligenverering te maken, maar alles met de historische betekenis van de kerk voor de stad Middelburg. Wel hopen we dat voorbijgangers letterlijk stilstaan bij het beeld en figuurlijk bij de dood, die Barbara door haar geloof zo moedig tegemoet kon gaan.”