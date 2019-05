Sint-Augustinuskerk Utrecht blijft open

Het bestuur van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht heeft bekendgemaakt dat de renovatie van de Sint-Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht wordt voltooid om deze weer als stadskerk voor Utrecht in gebruik te gaan nemen. Dat meldt de website deaugustinus.com.

Het bestuur heeft daarbij overwogen dat de Sint-Augustinuskerk meer gericht is op de stad Utrecht en de directe omgeving en dat de Sint-Catharinakathedraal een bijzondere positie heeft als zetel van de aartsbisschop van Utrecht.

Er was eerst sprake van dat de Sint-Catharinakathedraal gesloten zou worden. Het parochiebestuur wilde de kathedraal op termijn afstoten. Nadat op internet een petitie gestart was, besloot kardinaal Wim Eijk in maart dit jaar dat de voorgenomen sluiting niet zou doorgaan.

Toen vreesden parochianen dat de Sint-Augustinuskerk gesloten zou worden. De kerk in het centrum van de stad werd in 2016 plotseling gesloten voor een restauratie nadat een stuk gips van het plafond was gevallen. Het actiecomité St. Augustinuskerk startte een petitie om de renovatie te voltooien en de kerk te behouden.

De Sint-Augustinuskerk vormt samen met de Catharinakathedraal de Salvatorparochie. De rooms-katholieke parochies in Utrecht hebben grote geldzorgen. Sinds 20 november 2017 vallen de drie stadsparochies onder hetzelfde bestuur. Naar verwachting gaan ze binnenkort als één parochie verder. De parochies bestaan uit dertien geloofsgemeenschappen.