Sinclair Ferguson: Opwekking nodig

De Amerikaanse organisatie Ligonier Ministries hield van donderdag tot zaterdag in Orlando een nationale conferentie over het thema: ”Opwekking”. Sprekers waren onder anderen Kevin DeYoung, Sinclair Ferguson, Steven Lawson en Albert Mohler.

Kijk en luister hier naar hun lezingen (Engelstalig).

Revive Us, O Lord

(Sinclair Ferguson)

Ferguson

Cut to the Heart: Awakening in Scripture

(Steven Lawson)

Lawson

The Surprising Work of God: Awakening in History

(Kevin DeYoung)

DeYoung

Be Holy as I Am Holy: Awakening and Personal Holiness

(Albert Mohler)