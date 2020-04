SGP-leider Van der Staaij: Zoek als kerk de randen niet op

„Beperk de aanwezigheid bij kerkdiensten tot zo weinig mensen als mogelijk is; zoek de randen niet op.”

Die boodschap geeft SGP-leider Kees van der Staaij af aan de reformatorische kerken uit zijn achterban, na het Kamerdebat van woensdag. In dat debat kritiseerden diverse fracties de ruimte die kerken hebben gekregen om diensten te beleggen, mits daar maximaal dertig personen bij aanwezig zijn. Die ruimte blijft bestaan, zei premier Rutte woensdag in de Kamer. Van der Staaij: „Maar als de voortgang van kerkdiensten ons lief is, laten we dan wijs met de regels omgaan. En het aantal aanwezigen bij kerkdiensten echt overal beperken tot zo weinig als nodig is. Zeg maar: een predikant, een ouderling, een organist en bijvoorbeeld een beeld- en geluidstechnicus.”

Handjevol

Zijn oproep wordt ondersteund door SGP-senator Peter Schalk, die als deputaat hoge overheid van de Gereformeerde Gemeenten namens reformatorische kerken contact onderhoudt met minister Grapperhaus van Erediensten. „Let wel: de meeste kerken doen het prima. Maar er zijn enkele gemeenten die dat getal dertig als uitgangspunt nemen. Dat is niet volgens de geest van de regelgeving. Wij zeggen: Houd het nu bij een handjevol mensen”, aldus Schalk.

„Als reformatorische kerken hebben wij in dezen een verantwoordelijkheid tegenover onszelf, tegenover andere kerken en tegenover de rest van de samenleving”, zegt de deputaat en politicus.

Lokale media

Diverse (lokale) media gingen al op zoek naar gemeenten waar nog altijd kerkdiensten met dertig personen plaatsvinden en schreven daar kritisch over. Zo kopte het AD over de gereformeerde gemeente in Ridderkerk: ”Zes kerkgangers in ziekenhuis, maar toch nog dienst met dertig gelovigen”. En kopte de Stentor over de christelijke gereformeerde Maranathakerk in Urk: ”Corona of niet, in deze kerk komen mensen nog samen: „Dit is een risico.””