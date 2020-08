SGP-Kamerlid Bisschop: Christen staat blijmoedig in samenleving

Christenen moeten niet pessimistisch, niet optimistisch maar realistisch naar de toekomst kijken, vindt Roelof Bisschop. „We moeten onze plaats in de samenleving blijmoedig innemen.”

Dr. Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, sprak vrijdagavond tijdens de opening van het academisch jaar van het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS), gevestigd in Amsterdam. De bijeenkomst werd georganiseerd door de studentenraad en vond plaats in de Dorpskerk in Staphorst.

Bisschop, die lid is van de commissie opleiding en vorming van de Hersteld Hervormde Kerk, sprak over het thema ”Getuigen in de huidige tijdgeest”. Hij begon zijn toespraak met diverse varianten van afbeeldingen van de brede en de smalle weg naar de eeuwigheid. In de zeventiende-eeuwse versie zijn vooral symbolen van luxe, weelde en overdaad te zien. Twee eeuwen later vallen andere dingen op: theater, wijnhuis, danszaal, bank van lening en zondagstrein. Een actuele afbeelding toont een bordeel, een wegzinkende kerk, internet en vermaak.

Het Hersteld Hervormd Seminarium opende vrijdagavond in de Dorpskerk in Staphorst het nieuwe academisch jaar. beeld RD, Anton Dommerholt

Volgens Bisschop zeggen deze voorstellingen iets over de veranderende tijdgeest, maar het is belangrijker om de ideeën daarachter op te sporen. Hij stelde dat onze tijd onder meer gekenmerkt wordt door allerlei crises (economie, klimaat, milieu, migratie, corona), terwijl velen uit het leven willen halen wat erin zit. De positie van veel christenen staat wereldwijd onder druk.

Bisschop constateerde dat de secularisatie de reformatorische gezindte niet voorbijgaat. Niet alleen is er sprake van toenemende wereldgelijkvormigheid, maar ook van kerkverlating. Als dieperliggende oorzaken daarvan noemde hij dat het gezag van de Bijbel ter discussie komt te staan en dat de wereld een grotere invloed begint te krijgen op de kerk.

Ballingschap

Hij trok een vergelijking tussen het christen-zijn in deze tijd en de ballingschap van de Joden in Babel. Er waren destijds drie reacties. In Psalm 137 treurden de Joden; ze verlangden naar Jeruzalem. In de boeken Ezra en Nehemia gaat het ook over mensen die geworteld zijn in Babel en er willen blijven. Het Kamerlid voelt zich aangesproken door wat Jeremia schreef: „Zoek de vrede van de stad waarheen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bid voor haar tot de Heere; want in haar zult gij vrede hebben.”

Bisschop: „De Joden moesten hun straf accepteren, maar ze mochten tegelijkertijd een bestaan opbouwen. Ze mochten strijden voor het welzijn, de sjalom, van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaakten. Ze zochten het goede voor hun medemensen.”

Hij concludeerde dat christenen in een geestelijke strijd staan waarin geen afzijdigheid bestaat. Ze zijn geroepen om tegen de stroom in te zwemmen. „In deze tijd is gebed het krachtigste wapen. Ze bidden, wetend dat ze zonder God niets kunnen doen. En ze werken, wetend dat God gewoonlijk niets zal doen zonder hen.”

Bisschop vindt dat er geen plaats is voor optimisme of pessimisme, maar wel voor gefundeerd realisme. „Als we spreken over ”de laaghangende oordelen van God” en we laten de wereld aan haar lot over, dan is dat een miskenning van onze verantwoordelijkheid en van de kracht van Gods algemene genade. Als we spreken over ”vooruitgangsgeloof” en we verwachten het van de techniek en de welvaart, dan is dat een overschatting van de mens. Het gefundeerd realisme gaat er vanuit dat Christus komt. We verwachten die dag met een groot verlangen.”

Dr. R. van Kooten, docent aan het HHS, besteedde in zijn openingswoord aandacht aan drie gelijkenissen in Lukas 5. „De Heere Jezus vertelt drie gelijkenissen over de blijdschap die er bij God is als een zondaar gered wordt. God is blij met het vinden van een verloren zondaar. Blijdschap is ook een vrucht van de Geest. Is het geen slecht teken als er in jouw hart, in jouw gemeente, geen blijdschap wordt gevonden?”

