SEZ start actie voor boeken in Cuba

De stichting Spaanse Evangelische Zending (SEZ) is een najaarsactie gestart om het drukken van puriteinse werken in Cuba te bevorderen. Theologische boeken zijn duur en schaars in Cuba, stelt Cubacoördinator Jan Haeser. „De ”Heilige Oorlog” van John Bunyan kost een gemiddelde Cubaan een maandsalaris. En dat terwijl de meeste Cubaanse predikanten nauwelijks in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien.”

Met de opbrengst van de actie wil de stichting, die 1450 predikanten en theologiestudenten in Cuba steunt, 6500 Spaanse boeken drukken.