De interkerkelijke stichting Spaanse Evangelische Zending (SEZ) ontving vorig jaar 404.000 euro. Daarvan is 87 procent besteed aan het realiseren van de doelstellingen.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2017/2018 van de stichting, dat deze week verscheen. Begroot was 302.000 euro aan inkomsten.

„Met name door noodhulpprojecten en de najaarsactie die in het teken stond van geestelijke en materiële nood heeft de SEZ behoorlijk wat extra inkomsten kunnen realiseren”, aldus het jaarverslag. „Dankbaar” stelt de stichting vast dat de reguliere inkomsten ook dit jaar een stijgende lijn laten zien.

De SEZ is actief in Spanje en op Cuba. Op Cuba bedient ze zo’n 20.000 cursisten met Bijbelcursussen. „Dat zijn aantallen om bij te duizelen”, aldus het jaarverslag. „Nu moet hierbij wel gemeld worden dat ongeveer de helft van dat aantal al vrijwel alle cursussen gedaan heeft; zij ontvangen maar zo af en toe een zending, ook met wat lectuurwerk, zodat men blijft studeren. Nakijkwerk is er dan niet meer bij.” Nieuwe cursisten moet de stichting vooralsnog afwijzen, „ondanks investeringen in mankracht.”

De website sez.st wordt steeds vaker bezocht, meldt de SEZ verder. „Gezien de hoge bezoekersgraad zal deze het komende boekjaar echter worden gerestyled en uitgebreid.”

Tijdens de jaarlijkse zendingsmiddag, volgende week zaterdag in Hardinxveld-Giessendam, verzorgt scheidend Cubacoördinator J. Haeser een laatste „terugblik en vooruitblik” op het werk, onder de titel ”Alsnog reformatie op het Cuba van morgen?”