SEZ laat werk van Wilhelmus à Brakel drukken in Cuba

De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) heeft een werk van Wilhelmus à Brakel in Cuba laten drukken. Dat meldde de organisatie donderdag.

De Spaanse vertaling van drie hoofdstukken uit de ”Redelijke Godsdienst” van Wilhelmus à Brakel verschijnt in een oplage van 1200 exemplaren. De uitgave is mede gefinancierd vanuit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het is de eerste keer dat de SEZ een eigen uitgave in Cuba laat drukken op de machine die werd bekostigd door de lezersactie van het Reformatorisch Dagblad in 2011. De drukmachine staat op het seminarie van het kerkverband Los Pinos Nuevos in Midden-Cuba. De machine is eerder al wel voor andere werken gebruikt.