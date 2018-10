SEZ gaat zelf boeken drukken op Cuba

Stichting Spaanse Evangelische Zending (SEZ) gaat voor het eerst in haar bestaan zelf boeken drukken op Cuba. Dat gebeurt op een drukpers die abonnees van het Reformatorisch Dagblad hebben betaald.

De SEZ is begin deze maand een actie gestart voor het verspreiden van theologische werken op het eiland Cuba. Dat gebeurt voor het eerst via een drukpers in het communistische land zelf. De pers werd in 2011 gefinancierd door de actie ”Geef christenen in Cuba krediet” van het Reformatorisch Dagblad, de jaarlijkse hulpactie die is ondergebracht in de stichting Draagt Elkanders Lasten.

Liedbundels

„We hebben de drukpers in de Verenigde Staten gekocht, maar vanwege de frictie tussen Cuba en de VS kostte het tijd om de machine het land in te krijgen”, zegt Jan Haeser, coördinator Cubawerk van de SEZ. „Toen de pers er in 2016 eindelijk was, duurde het nog een jaar om op te starten en toen waren eerst de Cubaanse kerken aan de beurt om er gebruik van te maken. Zij hadden bijvoorbeeld nog helemaal geen liedbundels. Daarnaast hebben ze materiaal gedrukt voor de theologieopleiding.”

Haeser is blij dat de pers nu gebruikt kan worden door de SEZ. „Gemiddeld verzenden we per week zo’n dertig pakketten met boeken naar Cuba. De portokosten per pakket bedragen gemiddeld 18 euro. Dat geld kan beter besteed worden.”

Bunyan en Pink

De SEZ wil op Cuba drie boeken van John Bunyan gaan drukken, als eerste ”De Heilige Oorlog”. Haeser: „Op de Spaanse editie van dit boek zitten geen rechten, dus dat kan vrij eenvoudig. Daarna willen we de ”De Christenreis” en ”De Christinnereis” op de pers leggen. Dat kost iets meer tijd, in verband met overleg over de vertaalrechten. Het vierde boek dat we willen gaan drukken is ”De soevereiniteit van God” van Arthur W. Pink. We hebben een eerdere druk van dat boekje al onder enkele voorgangers uitgedeeld en ze zijn er erg blij mee. Daarna volgen andere boeken.”

Tot nu toe gingen de boeken die de SEZ verspreidt vooral naar predikanten en voorgangers van diverse protestantse kerken op Cuba. De SEZ heeft op Cuba met zo’n 1450 voorgangers en theologiestudenten contact. Deze vier boeken, die alle in een oplage van 10.000 van de persen zullen komen, zijn vooral bedoeld voor het leiderschap van de kerken: de ouderlingen en de oudsten.

Groei

Haeser: „Er is enorm veel belangstelling voor theologische lectuur op Cuba, maar de mensen hebben geen geld en kunnen de boeken niet betalen.” Het protestantisme op Cuba is de laatste jaren hard gegroeid. „Volgens de officiële cijfers is 5 procent van de Cubaanse bevolking protestants. Zelf gaan we inmiddels uit van 8 procent. Dat betekent 880.000 protestanten op een bevolking van 11 miljoen.”

Onder Fidel Castro was Cuba lange tijd een atheïstische staat. Door het verbieden van elke vorm van godsdienst jaagde de regering de bevolking steeds meer tegen zich in het harnas. Sinds 1995 worden alle godsdiensten getolereerd. Haeser: „Er is nog wel steeds tegenwerking, bijvoorbeeld bij het verlenen van een bouwvergunning voor een kerk. Daarom komt men meestal in gewone huizen bijeen. Aan de lopende band worden zogenoemde casa culto (letterlijk: godsdiensthuizen) gestart. Als ergens een huis te klein is om voldoende mensen te bevatten, begint men elders zo weer een casa culto.”

Noodhulp

Haeser wijst erop dat het protestantisme op Cuba een goede naam gekregen heeft door de hulpverlening na de orkanen die het Caribische eiland de laatste jaren troffen. „Protestantse organisaties hebben op veel plaatsen noodhulp geboden zonder aanziens des persoons. Dat is men daar niet vergeten. Met name op Oost-Cuba zijn compleet protestants-christelijke wijken ontstaan. Onze lectuur is nodig om jonge christenen verder op weg te helpen.”