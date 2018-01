Serie ”predikanten en oefenaars” krijgt vervolg

De vijfdelige serie ”Predikanten en oefenaars” die in de jaren 1988 tot 1999 het licht zag, heeft een vervolg gekregen.

In deze serie, een uitgave van Den Hertog in Houten, wordt het leven van 358 voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en uit vrije, ledeboeriaanse en kruisgemeenten geschetst.

Omdat sindsdien opnieuw vele „predikanten, oefenaars en evangelisten” zijn overleden en er nog tal van voorgangers uit vroeger jaren beschreven konden worden, besloot de Apeldoornse uitgeverij De Banier een vervolg aan de serie te geven. Dezer dagen verscheen het eerste van twee delen, onder redactie van L. Vogelaar. De titel luidt ”In Koninklijke dienst”.