Septuaginta, de Bijbel van de vroege christenen

De oudste joodse Bijbelvertaling was de Bijbel van de vroege christenen: de Septuaginta. Hoe kwam die tot stand?

In de tweede eeuw vóór Christus vertelt een joodse auteur uit Alexandrië hoe de vertaling van de heilige boeken van zijn volk uit het Hebreeuws in het Grieks is ontstaan. Hij beschrijft hoe de Egyptisch-Griekse koning Ptolemaeus II, die regeerde van 285-247 voor Christus, van zijn bibliothecaris te horen krijgt dat er aan de grote boekencollectie van de koninklijke bibliotheek een exemplaar van de joodse wet ontbreekt. Daarop schrijft Ptolemaeus een brief aan de hogepriester in Jeruzalem met het verzoek om bekwame vertalers te sturen. Die moeten de wet in het Grieks vertalen.

De 72 vertalers –zes van elk van de twaalf stammen– komen aan in Alexandrië en worden naar rustig gelegen werkvertrekken op het schiereiland Pharos gebracht. Daar voltooien ze in precies 72 dagen hun arbeid. De vertaling wordt door de joodse gemeenschap van Alexandrië als gezaghebbend geaccepteerd en ook de koning betuigt zijn instemming. Hij prijst de goddelijke inzichten van de joodse wetgever Mozes.

Dit is een legendarisch verhaal, dat echter in de oudheid gretig aftrek vond. Het werd in steeds legendarischer versies naverteld, eerst door Joden en later door christenen. Daarbij is vaak sprake van 70 in plaats van 72 vertalers. Vandaar de naam Septuaginta, wat zeventig betekent.

Wat echter de historische kern betreft, wordt nu vaak aangenomen dat de leiders van de grote joodse gemeenschap in Alexandrië inderdaad in de derde eeuw voor Christus het initiatief namen tot een vertaling van de vijf boeken van Mozes (de Tora of Pentateuch). Waarschijnlijk wilden ze die gebruiken in de eredienst en voor onderricht aan de joodse gemeenschap. Die verstond inmiddels geen Hebreeuws meer, alleen nog maar Grieks.

Canon

Nu bestaat de Hebreeuwse Bijbel behalve uit de vijf boeken van Mozes ook uit de zogenoemde Profeten en Geschriften. Ook al was het proces van canonvorming voor die laatste twee groepen in die derde eeuw nog lang niet afgesloten, toch hadden deze werken in joodse kring reeds een zodanig gezag dat in de eeuwen na de voltooiing van de Pentateuch gaandeweg ook die andere bijbelboeken vertaald werden. Dat gebeurde tussen het einde van de derde eeuw vóór Christus en het einde van de eerste eeuw ná Christus.

Uiteindelijk werden zelfs in de definitieve canon van de Griekse Bijbel enkele geschriften opgenomen die niet uit het Hebreeuws vertaald waren, maar rechtstreeks in het Grieks waren geschreven, zoals de Wijsheid van Salomo en de boeken der Makkabeeën. Zo ontstond er een verschil in omvang tussen de Hebreeuwse en de Griekse Bijbel, waarbij uiteindelijk de door latere rabbijnen vastgelegde Hebreeuwse canon van de Bijbel aan het langste eind heeft getrokken, eerst in het jodendom en pas veel later in de Reformatie.

Dat proces werd overigens in de hand gewerkt door het feit dat het vroege christendom de Septuaginta als Bijbel overnam en daarin christelijke ideeën meende te ontdekken, met name voorspellingen over Jezus. Van joodse zijde werd daarop gereageerd met het maken van nieuwe Griekse vertalingen van de Bijbel, waarmee de kerk haar christelijke exegese niet kon bedrijven. Zo vertaalt de Septuaginta Jesaja 7:14 met „de maagd zal zwanger worden en een zoon baren”, een vertaling waarmee de christenen zeer ingenomen waren (zie Mattheüs 1:23). Andere joodse vertalers gebruikten in plaats van het woord ”maagd” de term ”jonge vrouw”, waar men de maagdelijke geboorte van Jezus niet in kon lezen.

Diversiteit

Een aantal eeuwen is er dus aan de Septuaginta gewerkt door een veelheid van joodse vertalers. Ze werkten niet alleen in Alexandrië: zo zijn bijvoorbeeld de Psalmen waarschijnlijk deels in Jeruzalem vertaald. Een en ander weerspiegelt zich in een grote diversiteit van stijlen en vertaaltechnieken. Er zijn vertalers die de Hebreeuwse tekst zeer slaafs volgen en een Grieks produceren dat sterk semitiserend is. Andere vertalers daarentegen veroorloven zich meer vrijheid en streven naar een soort Grieks dat de toets van de toenmalige literaire kritiek kon doorstaan.

Nu is het lange tijd de gewoonte geweest de Septuaginta hoofdzakelijk te beschouwen als een belangrijk hulpmiddel bij de reconstructie van de oudste vorm van de Hebreeuwse Bijbel. Immers, het aantal oude manuscripten van de Hebreeuwse Bijbel is zeer beperkt –ondanks de vondst van vele fragmenten ervan in de Dode Zeerollen– en de meeste zijn relatief jong (middeleeuws), terwijl er van de Griekse versie veel meer (ongeveer 125) en vaak ook veel oudere handschriften over zijn. Die kunnen dus een weergave van oudere Hebreeuwse tekstvormen bevatten dan die welke we in de latere Hebreeuwse manuscripten vinden. De Dode Zeerollen laten zien dat de oudste Hebreeuwse handschriften vaak overeenkomen met de Septuaginta en niet met de tekst van de veel latere Hebreeuwse handschriften (de zogenaamde masoretische tekst) waarop moderne edities van de Hebreeuwse Bijbel meestal gebaseerd zijn.

Tekstkritiek

De laatste decennia is er echter een verschuiving naar een meer inhoudelijke benadering te zien. Dat wil zeggen dat er een besef is ontstaan dat de Septuaginta, behalve als waardevolle oudste Bijbelvertaling, ook aandacht verdient als zelfstandig product van joodse religiositeit in de nabijbelse tijd. Hier geldt –zoals trouwens altijd– dat vertalen ook interpreteren is, en we kunnen dankzij deze Griekse vertaling dan ook vaak nabijbelse exegetische tradities en denkbeelden op het spoor komen.

Dat heeft overigens ook tekstkritische gevolgen. Immers, zodra we de vertalers ook als creatieve exegeten zien, impliceert dat tevens dat wanneer hun Griekse tekst afwijkt van de Hebreeuwse tekst die wij kennen, daar niet per definitie een andere Hebreeuwse brontekst aan ten grondslag hoeft te liggen. Het kan evenzeer om een bewuste afwijking ten opzichte van die tekst gaan. De vertalers hebben soms niet geschroomd om door middel van weglatingen, toevoegingen of herformuleringen in de tekst in te grijpen om daarmee de bedoeling van de Bijbelschrijvers naar hun inzicht te „verduidelijken.”

Direct al in Genesis zien we dat. Daar zegt de Hebreeuwse tekst van Genesis 2:2 dat God „op de zevende dag” Zijn scheppingswerk voltooid had. De Septuaginta heeft daar „op de zesde dag.” Dat is niet omdat er een Hebreeuwse brontekst was die dat las, maar omdat de vertaler zelfs maar de schijn van indruk wilde vermijden dat God op de eerste sabbat toch nog werk verricht had.

Een heel kras voorbeeld van ‘correctie’ is wel de manier waarop de vertalers hebben geprobeerd het boek Esther religieus acceptabel te maken. In het Hebreeuwse boek Esther komt God niet voor en in het hele verhaal vindt men vrijwel geen specifiek joods gedachtegoed. Dit seculiere verhaal was dan ook zeer omstreden in het vroege jodendom. De vertalers hebben daar een mouw aan gepast door de hoofdrolspelers van het verhaal op gezette tijden vrome gebeden in de mond te leggen, waarin zowel God als de joodse leefwijze uitdrukkelijk aan de orde komen. Hier is het verhaal dus in feite herschreven.

Onschuldigere voorbeelden van verduidelijking vindt men vaak in Jesaja, bijvoorbeeld in hoofdstuk 5:13. De woorden „Mijn volk gaat in ballingschap wegens gebrek aan kennis” worden in de Septuaginta: „Mijn volk gaat in ballingschap omdat zij de Heer niet kennen.” Of in Jesaja 65:22, waar „de boom” wordt verduidelijkt als „de boom des levens.” In Jesaja 1:13 wordt „het bijeenroepen van de vergadering” vertaald met „de grote dag”, wat een nabijbelse uitdrukking voor de Grote Verzoendag is.

In Jesaja vindt men echter ook voorbeelden van meer ingrijpende theologische actualisering. Zo wordt Jesaja 8:11-16 drastisch herschreven in het licht van de dramatische gebeurtenissen in Jeruzalem tussen 170 en 150 voor Christus: de anti-joodse maatregelen van Antiochus IV en de opstand van de Makkabeeën.

Griekse invloeden

De vertaling van Gods zelfaanduiding „Ik ben Die Ik ben” (Exodus 3:14) met „Ik ben de Zijnde” suggereert een wijsgerige godsopvatting die aan de Hebreeuwse Bijbel vreemd is. Hier is invloed van de Griekse filosofie te bespeuren, waarin immers het goddelijke als het bij uitstek Zijnde werd gezien (het onveranderlijke Zijnde in tegenstelling tot de veranderlijke materiële wereld van het ontstaan en vergaan).

Nu houdt de Septuaginta zich in zoverre nog relatief dicht bij de oorspronkelijke tekst: er is sprake van een persoonlijke God, de Zijnde (mannelijk). Eén stap verder en we zijn bij het nog veel meer Griekse concept van de godheid als hét Zijnde (onzijdig). En dat is precies de stap die in de eerste eeuw de joodse Bijbelexegeet en filosoof Philo van Alexandrië neemt wanneer hij naar aanleiding van dit vers over God als „het Zijnde” spreekt.

Wellicht kan men ook aan invloed van Grieks-filosofische ideeën omtrent de principiële onzichtbaarheid van het goddelijke denken wanneer in Exodus 24:10 de tekst „Zij zagen de God van Israël” wordt veranderd in: „Zij zagen de plaats waar de God van Israël gestaan had.” En de naam van één van Jobs dochters, die in de Hebreeuwse tekst Keren-happuach (hoorn –doosje– voor oogschaduw) heet, wordt in de Septuaginta „Hoorn van Amaltheia.” Amaltheia was de mythologische geit die de pasgeboren god Zeus met haar melk voedde. Een van haar hoorns werd het symbool van overvloed (de hoorn des overvloeds).

Toekomst

In de Psalmen vinden we weer een andere vorm van vertaling, die te maken heeft met het feit dat er een ontwikkeling had plaatsgevonden in de godsdienst van Israël tussen de tijd waarin de Psalmen werden geschreven en de periode waarin de vertalers werkten. De vertalers zorgden ervoor dat in hun vertaling nieuwe ideeën, met name op het gebied van de eindtijdverwachting, tot uiting kwamen. Waar de Hebreeuwse tekst van Psalm 1:5 zegt dat „de goddelozen geen stand houden in het gericht” –waarmee op hun veroordeling tijdens dit leven wordt gedoeld– heeft de Septuaginta hier: „Daarom zullen goddelozen niet opstaan in het gericht.” Deze vertaling doelt vrijwel zeker op de opstanding der doden op de dag des oordeels. Een ander voorbeeld is dat in Psalm 110 waarschijnlijk reeds het idee van een preëxistente Messias wordt ingelezen, hetgeen verklaart dat juist deze Psalm de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament is geworden.

Van dit soort interpreterende elementen zijn er veel voorbeelden in de Septuaginta te vinden. Interessant daarbij is dat dit soort –vaak subtiele– veranderingen ten opzichte van de Hebreeuwse tekst hun meest frappante parallellen vinden in latere rabbijnse exegetische geschriften (uit de derde tot zevende eeuw) en ook in de oudchristelijke literatuur. Het is daarom waarschijnlijk dat diverse rabbijnse en oudchristelijke vormen van Bijbeluitleg hun oorsprong vinden in de Septuaginta.

Ook het principe dat „de Bijbel zijn eigen uitlegger is” (Schrift met Schrift verklaren) was hier al werkzaam en gaf de aanzet tot de ontwikkeling van exegetische regels die later door rabbijnen en vroege christenen werden overgenomen.

De Septuaginta is dus veel meer dan alleen de eerste Bijbelvertaling in de geschiedenis. Het is een fascinerend product van het jodendom uit de eeuwen kort voor de tijd van Jezus’ komst. De vroege christenheid kon deze Bijbelvertaling probleemloos overnemen als hun eigen Heilige Schrift, zoals reeds blijkt uit de vele citaten eruit in het Nieuwe Testament.