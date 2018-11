Seminarie Schotse Free Church staat stil bij 175-jarig bestaan

Het Theologisch Seminarie Edinburgh (ETS) van de Free Church of Scotland bestaat 175 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft prof. Donald MacLeod donderdagmiddag een publiekscollege gegeven.

Tijdens het college sprak de emeritus hoogleraar systematische theologie over de principes van de Free Church of Scotland (FCS), het kerkverband dat zich in mei 1843 afscheidde van de Church of Scotland, de ”Kirk”.

Prof. MacLeod, die van 1999 tot 2010 rector van het ETS was, ging in op de redenen waarom de FCS in 1843 werd gesticht.

De predikanten, ouderlingen en leden die zich in 1843 aansloten bij de FCS waren het niet eens met de invloed die de staat had op kerkelijke zaken binnen de Kirk. Op 1 november van dat jaar organiseerde de FCS haar eerste universitaire bijeenkomst aan George Street in Edinburgh. Dr. Thomas Chalmers, die tevens benoemd was als voorzitter van de generale synode van de FCS, was de eerste rector en hoogleraar godgeleerdheid aan het ETS.

Per leerjaar zijn tussen de tien en de twintig studenten aan het ETS ingeschreven. De laatste jaren neemt het aantal studenten aan het seminarie gestaag toe, zo liet synodepreses ds. A. MacRae dit voorjaar weten in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Het 175-jarig jubileum werd overschaduwd door het overlijden van prof. John Mackay (70), afgelopen vrijdag. Mackay was van 2010 tot 2013 rector van het seminarie. Hij werd donderdag begraven.